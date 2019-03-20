Петропавловск-Камчатский, 20 марта, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Спасательные службы Камчатки не рекомендуют жителям и гостям региона посещать горные склоны из-за опасности схода лавин, сообщает пресс-служба камчатского управления МЧС РФ.

dahu1 Лавина

Предупреждение о лавинной опасности действует с 21 по 23 марта. Отмечается, что сход снега возможен на горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Также существует угроза схода лавин со склонов Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта МЧС РФ объявляло лавинную опасность в горах Кабардино-Балкарии на период с 3 по 4 марта. Жителей и гостей региона порекомендовали кататься на лыжах только на размеченных и разрешенных трассах.