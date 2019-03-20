Пекин, 20 марта, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Китай сократил среднее время прохождения таможни для своих граждан до 45 секунд с момента создания в стране Национальной иммиграционной администрации около года назад, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

Китайский флаг

Согласно статистическим данным Национальной иммиграционной администрации, созданной при Министерстве общественной безопасности Китая, пограничный контроль в Китае зафиксировал 651 млн выездов и въездов в страну в 2018 году, что на 9,9% больше, чем годом ранее.

Администрация за это время значительно ускорила процесс выпуска документов на въезд и выезд из страны, а также облегчила процесс прохождения таможни, сопроводив его более качественным сервисом, отметил представитель нового ведомства Чэнь Бинь.

За прошедший год было выдано более 150 млн документов на въезд или выезд из Китая, что на 11,1% больше, чем годом ранее. При этом, требуется всего семь рабочих дней на выпуск необходимых документов для китайских граждан, хотя ранее все процедуры занимали не менее 10 дней.

Кроме того, более 100 тыс. иностранцев за прошедший год успели ощутить на себе преимущества безвизового режима с некоторыми городами Китая, что на 23,9% больше, чем в 2018 году. Так, в 20 китайских городах по всей стране действует режим безвизового пребывания иностранных граждан сроком от 72 до 144 часов.