Буэнос-Айрес, 20 марта, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Аргентина начала экспорт мёда в Китай, сообщает пресс-служба аргентинского министерства агроиндустрии.

Мёд

Сообщается, что 19 марта был подписан протокол, разрешающий поставки мёда в Китай. Этот протокол стал результатом проверок, проведенных специалистами из КНР в отношении аргентинских производителей мёда и их продукции.

В министерстве отмечают, что в Китае существует около 300 миллионов человек, готовых приобретать заграничный мёд за высокую стоимость. Эту нишу в рынке и планирует занять Аргентина, которая уже поставляет мёд в 30 стран по всему миру.

Отметим, что Аргентина является одним из крупнейших производителей и экспортеров мёда. За 2018 год она продала около 70 тысяч тонн мёда иностранным государствам, выручив за это $175 млн.