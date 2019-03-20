В России вновь начался «губернаторопад» и назрел референдум: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Президент Казахстана объявил о сложении полномочий;
- Губернатор Челябинской области ушёл в отставку;
- Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области;
- Жители Томской области просятся в состав Югры;
- В Госдуму внесён законопроект о возвращении «летнего» и «зимнего» времени.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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