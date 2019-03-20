Казань, 20 марта, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии отказал банкроту «Татфондбанку» во введении наблюдения за крупным правительственным холдингом «Татагролизинг». Производство по делу о банкротстве преемника госпредприятия прекращено, но решение суда до 25 марта 2019 года ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, АО «Татагролизинг» является преемником акционированного госпредприятия «Лизинговая компания «Татагропромкомплект», и выступало соучредителем десятка агропромышленных компаний Татарии, а также является официальным дилером белорусского поставщика сельхозтехники — «Гомсельмаша». На балансе АО свыше 22 тыс. единиц техники, оно участвует в реализации трёх государственных программ, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

В феврале 2019 года банкротства компании за долг 22,729 млн рублей потребовал ТФБ, лишённый лицензии в марте 2017 года и на сегодня находящийся под конкурсным производством.

Решением Арбитражного суда Татарии истцу отказали в удовлетворении иска.

«Суд определил отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу №А65−2710/2019 по заявлению публичного акционерного общества «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», г. Казань (ИНН 1 653 016 914, ОГРН 1 021 600 000 036) о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества «Татагролизинг», Высокогорский район, пос. ж/д разъезд Киндери (ИНН 1 616 014 242, ОГРН 1 051 645 015 564)», — отмечалось в определении суда, которым также в пользу ТФБ с АО было взыскано 6 тыс. рублей расходов на госпошлину.

Решение суда может быть обжаловано до 25 марта 2019 года.