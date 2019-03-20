Банкротный иск «Татфондбанка» к правительственному агрохолдингу отклонили
Казань, 20 марта, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии отказал банкроту «Татфондбанку» во введении наблюдения за крупным правительственным холдингом «Татагролизинг». Производство по делу о банкротстве преемника госпредприятия прекращено, но решение суда до 25 марта 2019 года ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, АО «Татагролизинг» является преемником акционированного госпредприятия «Лизинговая компания «Татагропромкомплект», и выступало соучредителем десятка агропромышленных компаний Татарии, а также является официальным дилером белорусского поставщика сельхозтехники — «Гомсельмаша». На балансе АО свыше 22 тыс. единиц техники, оно участвует в реализации трёх государственных программ, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей.
В феврале 2019 года банкротства компании за долг 22,729 млн рублей потребовал ТФБ, лишённый лицензии в марте 2017 года и на сегодня находящийся под конкурсным производством.
Решением Арбитражного суда Татарии истцу отказали в удовлетворении иска.
«Суд определил отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу №А65−2710/2019 по заявлению публичного акционерного общества «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», г. Казань (ИНН 1 653 016 914, ОГРН 1 021 600 000 036) о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества «Татагролизинг», Высокогорский район, пос. ж/д разъезд Киндери (ИНН 1 616 014 242, ОГРН 1 051 645 015 564)», — отмечалось в определении суда, которым также в пользу ТФБ с АО было взыскано 6 тыс. рублей расходов на госпошлину.
Решение суда может быть обжаловано до 25 марта 2019 года.