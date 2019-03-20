Пекин, 20 марта, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила «синий» уровень погодной опасности в связи с приходом песчаных бурь в северо-западные районы страны, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

Песчаная буря

Под воздействием холодного фронта и сильного ветра, песчаные бури накроют части Синьцзян-Уйгурского автономного района, Нинся-Хуйэского автономного района на северо-западе Китая, Внутреннюю Монголию на севере Китая, а также близлежащие провинции Ганьсу и Шэньси, сообщили в Национальном метеоцентре Китая.

Некоторые районы Синьцзяна и Внутренней Монголии окажутся во власти очень серьезных песчаных и пылевых бурь, в связи с чем метеорологи рекомендуют местным жителям проявлять особую бдительность, а властям провести все необходимые приготовления.