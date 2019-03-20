Москва, 20 марта, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Число жертв авиакатастроф в России в 2018 году оказалось равным 128, что в два с половиной раза больше, чем в 2017 году, пишет 20 марта газета «Коммерсантъ».

Sharat Ganapati Бумажный самолётик на асфальте

По данным Межгосударственного авиационного комитета, в странах бывшего СССР наблюдается рост числа погибших в авиакатастрофах: в минувшем году жертвами таких аварий стали 164 человека. Число погибших по сравнению с 2017 годом увеличилось в два раза.

Отмечается, что основной причиной аварий является человеческий фактор: на его долю приходится 75% авиакатастроф. Прежде всего речь идет о проблемах в системах контроля и регулирования безопасности полетов.

Например, еще не искоренена практика эксплуатации самолетов с истекшим сроком действия или отсутствием обязательных документов.

В связи с этим предлагается при восстановлении техники после авиапроисшествий ввести новые организационные и технические процедуры для получения сертификата летной годности на единичные экземпляры самолетов.

В числе прочего, предлагается внедрить квалификационные требования по знаниям английского языка для членов экипажей и техперсонала, которые имеют дело с технической документацией на этом языке.