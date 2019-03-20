Токио, 20 марта, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Переговоры глав МИД и министров обороны Японии и США пройдут 19 апреля в Вашингтоне, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Aimaimyi Флаги США и Японии

По данным агентства, основной темой переговоров в формате «2+2» станет усиление присутствия военно-морского флота Китая в Тихом и Индийском океанах. Также стороны намерены обсудить вопросы совместных учений в акватории Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также в Индийском океане. Источники агентства отмечают, что в настоящее время стороны находятся на финальной стадии согласования встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта стало известно, что Япония и США ведут совместную разработку радара для обнаружения гиперзвуковых ракет. Сообщается, что радар будет дополнением к системе противоракетной обороны Aegis Ashore.