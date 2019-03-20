Москва, 20 марта, 2019, 05:17 — ИА Регнум. В одной из квартир жилого здания на юго-востоке Москвы произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщается, что пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома № 2 по улице Федора Полетаева. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован прибывшими на место спасателями. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в городе Боровске Калужской области в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за автомобильного аккумулятора, который мужчина принес домой.