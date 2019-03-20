Москва, 20 марта, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Украинский моряк Василий Сорока, участвовавший в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года и получивший ранение, был прооперирован, сообщил адвокат моряка Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook.

U.S. Navy Операция

Он рассказал об успешной операции по удалению осколков из руки, которую сделали в России украинскому моряку. Бадамшин выразил надежду, что функциональность руки раненого моряка в скором времени восстановится в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта украинский политик Виктор Медведчук заявил, что вел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. По его словам, Москва считает, что необходимо сначала соблюсти все юридические тонкости, а лишь потом уже начать решение этого вопроса.