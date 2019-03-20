«Прямая халатность»: омский губернатор о снеге на крышах
Омск, 20 марта, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Происшествие на улице Партизанской в Омске, где на прохожего упали снег и наледь, прокомментировал губернатор области Александр Бурков. По его словам, работы по очистке крыш от снега надо проводить на регулярной основе, не доводя до критической ситуации.
«Сейчас весна началась — неужели непонятно, что работы по очистке крыш от снега надо проводить на регулярной основе?! Зачем доводить до такой критической ситуации?! Я считаю, что это прямая халатность! И безответственность подрядных организаций и управляющих компаний! Или не будем чистить, пока петух не клюнет?» — прокомментировал губернатор.
Он поручил Госжилинспекции, мэрии и главам муниципальных районов провести работу с управляющими компаниями, ТСЖ, собственниками зданий и помещений. Меры по очистке крыш от наледи и снега должны быть приняты до 21 марта:
«Чтобы в ближайшие дни не было снега и льда на крышах!»
Напомним, как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, в Омске проводится доследственная проверка по информации о том, что молодой человек получил травму головы в результате падения снега с крыши здания. По предварительным данным, днём 19 марта с крыши одного из зданий на улице Партизанской на прохожего упали снег и наледь. Пострадавший был госпитализирован с серьёзной травмой головы. По результатам проверки следствие решит вопрос о возбуждении уголовного дела.