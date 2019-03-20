Омск, 20 марта, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Происшествие на улице Партизанской в Омске, где на прохожего упали снег и наледь, прокомментировал губернатор области Александр Бурков. По его словам, работы по очистке крыш от снега надо проводить на регулярной основе, не доводя до критической ситуации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Проход запрещен!

«Сейчас весна началась — неужели непонятно, что работы по очистке крыш от снега надо проводить на регулярной основе?! Зачем доводить до такой критической ситуации?! Я считаю, что это прямая халатность! И безответственность подрядных организаций и управляющих компаний! Или не будем чистить, пока петух не клюнет?» — прокомментировал губернатор.

Он поручил Госжилинспекции, мэрии и главам муниципальных районов провести работу с управляющими компаниями, ТСЖ, собственниками зданий и помещений. Меры по очистке крыш от наледи и снега должны быть приняты до 21 марта:

«Чтобы в ближайшие дни не было снега и льда на крышах!»

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, в Омске проводится доследственная проверка по информации о том, что молодой человек получил травму головы в результате падения снега с крыши здания. По предварительным данным, днём 19 марта с крыши одного из зданий на улице Партизанской на прохожего упали снег и наледь. Пострадавший был госпитализирован с серьёзной травмой головы. По результатам проверки следствие решит вопрос о возбуждении уголовного дела.