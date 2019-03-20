Прага, 20 марта, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Украине стоит изменить свою конституцию, чтобы обеспечить децентрализацию власти в стране, заявил президент Чехии Милош Земан в ходе своей поездке по Карловарскому краю, сообщает CTK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украинский флаг

По его словам, децентрализация поможет разрешить кризис на Украине. Земан также напомнил, что децентрализация власти является одним из пунктов Минских соглашений, которые, «к сожалению, никем не соблюдаются». Он добавил, что кризис на Украине происходит из-за взаимного недоверия русскоязычных и украиноязычных жителей. По мнению Земана, эту проблему поможет решить децентрализация власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта чешский президент Милош Земан заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, Чехии необходимо иметь хороший контакт с такими странами, как Россия и Китай.