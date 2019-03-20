Москва, 20 марта, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) на все внутренние авиаперевозки инициирует Минтранс РФ, передает РБК.

Самолёт в небе

НДС может быть отменен для всех внутренних авиперевозок, в том числе на рейсы в столицу — «в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиационное топливо».

Соответствующее предложение Минтранс направил в Минфин РФ. Это сделано в рамках поддержания «стабильного функционирования отрасли пассажирских авиаперевозок и недопущение роста тарифов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем году Минтранс РФ предложил Минфину РФ обнулить НДС на региональные авиаперевозки, следующие мимо Москвы.

Минфин предложил со своей стороны сохранить НДС для внутренних перелетов, осуществляющихся мимо Москвы, на уровне десять процентов, а для проходящих через Москву — увеличить с 10 до 20%.