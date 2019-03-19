Air Canada продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до июля
Оттава, 20 марта, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Одна из крупнейших авиакомпаний Канады Air Canada продлила до 1 июля запрет на полеты на самолетах Boeing 737 MAX, сообщает телеканал CBC.
Сообщается, что соответствующее решение приняло руководство компании, чтобы клиенты не переживали при бронировании билетов. Из-за отмены полетов Boeing 737 MAX компании пришлось приостановить некоторые регулярные внутренние авиарейсы.
Напомним, 13 марта канадские власти запретили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9. Запрет коснулся не только канадских авиакомпаний, но и для всех авиаперевозчиков, действующих в воздушном пространстве Канады.
Как сообщало ИА REGNUM, после авиакатастрофы в Эфиопии авиалайнера Boeing 737 MAX десятки стран запретили полеты этой модели самолета. Причиной запрета стала потенциальная опасность эксплуатации этого самолета, предположительно, из-за конструктивных недостатков.