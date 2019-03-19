Оттава, 20 марта, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Одна из крупнейших авиакомпаний Канады Air Canada продлила до 1 июля запрет на полеты на самолетах Boeing 737 MAX, сообщает телеканал CBC.

Liam Allport Самолёт Boeing 737 MAX авиакомпании Air Canada

Сообщается, что соответствующее решение приняло руководство компании, чтобы клиенты не переживали при бронировании билетов. Из-за отмены полетов Boeing 737 MAX компании пришлось приостановить некоторые регулярные внутренние авиарейсы.

Напомним, 13 марта канадские власти запретили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9. Запрет коснулся не только канадских авиакомпаний, но и для всех авиаперевозчиков, действующих в воздушном пространстве Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, после авиакатастрофы в Эфиопии авиалайнера Boeing 737 MAX десятки стран запретили полеты этой модели самолета. Причиной запрета стала потенциальная опасность эксплуатации этого самолета, предположительно, из-за конструктивных недостатков.