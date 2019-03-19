Реюньон, Франция, 20 марта, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Дикарями обозвала французская актриса Бриджит Бардо жителей острова Реюньон (Франция), пишет La Voix du Nord.

Бриджит Бардо

В своем послании, направленном префекту Реюньона, Бардо написала, что жители острова — дикари, которые жестоко обращаются с животными. Их традиции она назвала «варварскими», а самих реюньоновцев — «дегенератами».

В результате на Бардо властями региона решено подать в суд за оскорбление. Это не первое дело, в котором фигурирует Бардо, известная как активная зоозащитница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Бардо заклеймила французского министра комплексных экологических преобразований Николя Юло«трусом первого класса».