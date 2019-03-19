Белград, 20 марта, 2019, 02:45 — ИА Регнум. Высший суд столицы Сербии Белграда освободил трех участников беспорядков в телецентре, сообщает телеканал PTC.

Суд

Сообщается, что суд отказал требованиям прокуратуры о тюремном заключении для обвиняемых. Теперь им предоставили возможность защищаться без предварительного заключения. Были также отменены приговоры о тюремном заключении.

Напомним, 17 марта в столице Сербии прошла масштабная протестная акция оппозиции. В результате беспорядков пострадали шестеро полицейских. По итогам акции было задержано 18 протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент Сербии Александр Вучич принял решение о помиловании участников протестов 17 марта, кроме тех, кто причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.