Вашингтон, 20 марта, 2019, 01:52 — ИА Регнум. Следователи, занимавшиеся делом экс-адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, использовали против него закон, подписанный Трампом в 2018 году, сообщил телеканал CNN со ссылкой на рассекреченные документа по делу Коэна.

Дональд Трамп

Сообщается, что работники прокуратуры смогли получить ордер на изучение переписки Коэна благодаря закону CLOUD Act, дающий правоохранителям полномочия требовать от компаний предоставлять данные с облачных сервисов, находящихся за пределами Соединенных Штатов. Этот закон был подписан Трампом в 2018 году. Именно с помощью этого закона следователям удалось получить от Google переписку Коэна.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-юрист Трампа Майкл Коэн был приговорен в декабре 2018 к трем годам тюремного заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Позднее Коэн неоднократно давал показания против Трампа, в том числе и в конгрессе США. Тогда он передал комитету по разведке конгресса данные о планах строительства Trump Tower в Москве.