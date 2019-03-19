Москва, 20 марта, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Порноактриса Елена Беркова попала в больницу после попыток похудеть, сообщила пациентка московской клиники Ирина Соловьева, пишет starhit.ru.

Alexander Plushev Елена Беркова

Беркова госпитализирована 19 марта в одну из московских больниц. По словам Соловьевой, порноактриса, когда ее привезли, плохо выглядела. От врачей пациенты узнали, что Беркову обнаружили в квартире в полуобморочном состоянии.

«Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру», — сказала Соловьева.

Отметим, что, по словам Соловьевой, Берковой сделали несколько инъекций и поставили капельницу.

«Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену», — добавила Соловьева.