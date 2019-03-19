Варшава, 20 марта, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Террорист из Новой Зеландии Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях города Крайстчерча, в декабре 2018 года посещал Польшу, сообщает радиостанция RMF FM.

Флаг Польши

Сообщается, что во время своего визита в Польшу террорист проехал по польской территории около 2 тысяч километров. Это стало известно благодаря отслеживанию местоположения с его телефона. Польские спецслужбы проверяют, встречался ли Таррант с кем-нибудь из местных жителей и каков был характер их встреч. Отмечается, что после посещения Польши террорист поехал в Литву.

Также сообщается, что польские спецслужбы заинтересовались этим делом, так как в манифесте новозеландского стрелка фигурировала и Польша. Также на оружии, которое использовалось террористом, была надпись и на польском языке.