Москва, 20 марта, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим сопровождали самолёт, в котором летел российский министр обороны Сергей Шойгу во время визита в Сирию, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России 19 марта 2019 года в Дамаске Сергей Шойгу встретился с Башаром Асадом

https://twitter.com/mod_russia/status/1108097172883623936

Напомним, 19 марта в Дамаске Шойгу встретился с сирийским президентом Башаром Асадом. Он передал главе Сирии послание от президента РФ Владимира Путина.

Переговоры включали обсуждение борьбы с терроризмом и дальнейшее урегулирование ситуации в Сирии после разгрома террористических группировок, в том числе положение беженцев.

Шойгу во время встречи сказал, что Дамаск при поддержке России смог добиться значительных успехов в борьбе с террористами:

«Главное — мы смогли сохранить сирийское государство и создали условия для возвращения граждан к мирной жизни».

Также он добавил, что страны Запада «пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса».