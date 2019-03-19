Ташкент, 20 марта, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 20 марта для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) устанавливается безвизовый режим сроком на 30 дней.

Самарканд

Документ подписан в целях дальнейшей активизации политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, создания благоприятного инвестиционного климата и развития туристского потенциала страны.

Министерству иностранных дел Узбекистана поручено оформлять многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями, в течение 3 рабочих дней в загранучреждениях республики, не считая дня приема документов, с отменой требования обращения приглашающего юридического лица в Республике Узбекистан в Министерство иностранных дел Узбекистана.