Вашингтон, 20 марта, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Крупные владельцы соцсетей в США, такие как Google, Facebook и Twitter, выступают на стороне «радикально левых демократов», заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Facebook, Google и Twitter, я уже не говорю о коррумпированных СМИ, совсем находятся на стороне радикально левых демократов. Но не бойтесь, мы победим в любом случае, так же, как и раньше!» — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта американский конгрессмен Девин Нуньес подал иск против компании Twitter. Конгрессмен обвиняет соцсеть в «теневом запрете консерваторов» и в получении выгоды от использования оскорбительного поведения и языка.