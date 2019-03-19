Анкара, 20 марта, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях восстановить в республике смертную казнь. Об этом он заявил на митинге в турецком городе Эрегли.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, Турция допустила серьезную ошибку, отменив смертную казнь в качестве высшей меры наказания в стране. В качестве примера Эрдоган привел попытку государственного переворота в июле 2016 года, в ходе которого погиб 251 человек.

«Даже если преступники проведут всю жизнь в тюрьме, мне неприятно, что их нужно кормить», — заявил Эрдоган.

Он также выразил готовность ратифицировать закон о восстановлении смертной казни, если его примет турецкий парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган высказывал готовность ратифицировать закон о восстановлении смертной казни в августе 2018 года. Тогда в Турции, после неудавшейся попытки переворота в 2016 году, в обществе вновь возникли обсуждения целесообразности введения смертной казни.