Челябинск, 20 марта, 2019, 00:38 — ИА Регнум. В феврале 2019 г. в Челябинске зарегистрировано 1 563 дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Единой диспетчерской службе города.

В результате дорожных аварий за месяц в Челябинске погибли два человека, 98 — пострадали. По сравнению с февралем 2018 года количество ДТП уменьшилось (было 2 115), как и число погибших (в феврале прошлого года погибли четыре человека) и число пострадавших (101).

Напомним, в январе 2019 года в Челябинске зарегистрировано 1 608 ДТП: погиб один и пострадал 101 человек.