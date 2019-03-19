Челябинск, 20 марта, 2019, 00:25 — ИА Регнум. За февраль в Челябинске в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 17 сообщений об обнаружении взрывоопасных предметов, передает ЕДДС-112.

Иван Шилов ИА REGNUM

Восемь раз сообщали об обнаружении возможных взрывных устройствах в подъездах, два раза — во дворах, два раза — на остановках общественного транспорта.

Кроме того, сообщалось о подозрительных предметах на вокзале, в торговом комплексе, в банке и на территории предприятия. Все 17 сообщений об угрозе взрыва оказались ложными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из случаев «минирования» произошел в ночь на 25 февраля, когда челябинка по телефону заявила о готовящемся взрыве на вокзале. С территории вокзала было эвакуировано 73 человека.