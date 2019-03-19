Магнитогорск, Челябинская область, 20 марта, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени действует на территории города Магнитогорска (Челябинская область) до вечера 20 марта, сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

Alfred T. Palmer Выбросы в атмосферу

Действовать режим НМУ начал 19 марта в 19:00 (время местное) и продлится сутки. В этот период ожидаются погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз режим НМУ был объявлен в Магнитогорске с 16 по 17 марта. В областном центре он действовал с 16 по 18 марта.