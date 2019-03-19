Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 00:41 — ИА Регнум. В СК «Центр плавания» Федерацией синхронного плавания России при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с 18 по 20 марта 2019 года проходит чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования среди девушек

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

На соревнованиях выступили спортсменки 2004 года и старше, представив взрослую возрастную категорию.

Спортсменки показывали своё мастерство в таких дисциплинах, как техническое соло, технический дуэт и техническая группа, а также произвольные соло, дуэт и группа.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования среди девушек

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования среди девушек

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Оценивала выступления спортсменок Елена Царькова.

Напомним, что в России синхронное плавание возникло в начале 70-х годов в Ленинграде с показательных выступлений команды пловчих, показав так называемое «фигурное плавание» в институте физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта. Так же, как и в мире, синхронное плавание сразу завоевало огромную популярность в стране, а вскоре стало олимпийским видом спорта. Сегодня в мире синхронное плавание развивают 89 стран.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по синхронному плаванию