Дублин, 19 марта, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании провести матч-реванш с действующим чемпионом UFC, российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, сообщает 19 марта издание BJ Penn.

Andrius Petrucenia Коннор Макгрегор

Макгрегор назвал Нурмагомедова «грозным соперником» и признал, что для него стал неожиданностью уровень подготовки, который российский спортсмен продемонстрировал во время боя.

«Не стоило его недооценивать. Бой стал его звездным часом», — отметил ирландский боец.

Тем не менее Макгрегор заявил, что и сам он находится «в отличной форме». «Я уверен в себе и полон желания драться. Это ещё не конец, поэтому должен состояться реванш», — сказал он.

Напомним, в октябре минувшего года Конор Макгрегор потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в бою на турнире UFC 229. После окончания поединка произошла массовая драка с участием спортсменов и членов их команд.

За участие в потасовке по решению Атлетической комиссии Невады российский боец был дисквалифицирифован на девять месяцев, ирландский спортсмен — на шесть месяцев.