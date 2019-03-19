Махачкала, 19 марта, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база. Об этом сегодня, 19 марта, заявил журналистам начальник регионального управления Росгвардии Магомед Баачилов.

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«У нас в Дагестане не осталось ни одного активного бандита, они уничтожены, но при этом осталась большая пособническая база», — сказал Баачилов.

При этом гвардеец подчеркнул, что за рубежом в различных бандформированиях, в основном на Ближнем Востоке, участвуют до 1300 жителей Дагестана. Если все они вернутся в Россию, что на территории Северокавказского федерального округа будет «большая проблема».

При этом Баачилов подчеркнул, что у Росгвардии вызывает большое опасение непрекращающийся отъезд молодых людей из Дагестана за рубеж для участия в незаконных бандформированиях.

«Устрашает то, что в последнее время в Сирию уезжают молодые девушки. Не с мужьями, а для участия в боевых действиях», — сказал он.