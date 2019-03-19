Москва, 19 марта, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Глава Роснано Анатолий Чубайс на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что чистая прибыль госкорпорации за 2018 год составила рекордные 5,6 млрд рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нано. Чубайс

«Чистая прибыль — 5,6 млрд руб., это самая высокая прибыль за все время существования компании», — сказал Чубайс.

При этом в самой компании уточнили, что речь идёт о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Стоит отметить, что в 2017 году Роснано по МФСО показала убыток в размере 5,3 млрд рублей. При этом в тот же год по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ) Роснано показала чистую прибыль в размере 1,06 млрд рублей.

Также Чубайс сообщил, что Роснано перечислит в федеральный бюджет около 550 млн рублей дивидендов. В прошлом году дивиденды в бюджет составили 537,5 млн рублей.

В целом, доходность инвестиций Роснано в 2018 году составила 16%. Чубайс считает, что это хороший показатель.

Кроме того, Чубайс заявил, что Роснано окупила затраты, которые государство потратило на создание госкорпорации. Так, около 10 лет назад на создание Роснано государство выделило 130 млрд рублей. За прошедшие 10 лет корпорация построила 97 заводов, на которых работают 39 тыс. человек. За это время налоговые поступления от этих заводов составили 132 млрд рублей.