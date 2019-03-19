Президент Бразилии намерен отправиться в Китай
Вашингтон, 19 марта, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что намерен посетить Китай с официальным визитом, 19 марта передает агентство Reuters.
Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
Жаир Болсонару
По словам Болсонару, который находится в Вашингтоне на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, его поездка в Китай запланирована на вторую половину 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 марта Трамп прокомментировал ход «заключительных» торговых переговоров между США и Китаем.
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