Вашингтон, 19 марта, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что намерен посетить Китай с официальным визитом, 19 марта передает агентство Reuters.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Жаир Болсонару

По словам Болсонару, который находится в Вашингтоне на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, его поездка в Китай запланирована на вторую половину 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 марта Трамп прокомментировал ход «заключительных» торговых переговоров между США и Китаем.

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