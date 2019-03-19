Вашингтон, 19 марта, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности «жесточайших санкций» против Венесуэлы, 19 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

«Как вы знаете, мы ещё не применяли жесточайшие санкции», — заявил Трамп после переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Президент США не стал уточнять, какие именно «жесточайшие санкции» ещё могут быть введены против Венесуэлы и её политического руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, с января США ввели запрет на экспорт нефти из Венесуэлы и торговлю с компаниями страны для американских граждан, а также выслали из страны венесуэльских дипломатов.

18 марта США передали дипломатическую собственность Венесуэлы в Вашингтоне и Нью-Йорке в руки венесуэльской оппозиции во главе с самоназначенным «временным президентом» Хуаном Гуайдо.

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