Киев, 19 марта, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Российская Федерация якобы пытается сорвать президентские выборы на Украине. Об этом Порошенко заявил сегодня, 19 марта, на совете регионального развития Ивано-Франковской области в городе Коломыя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кремлёвский след

«Из Кремля поступила команда задействовать силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений… Это… попытка сорвать выборы», — сказал Порошенко.

Он утверждает, что Россия якобы стремится «расколоть и разорвать» единство украинских граждан.

Кроме того, действующий президент утверждает, что через пять лет Украина пройдет «точку невозврата в Советский Союз», а это, якобы, противоречит «планам Кремля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до выборов президента Украины остается менее двух недель. Чем ближе 31 марта, тем более абсурдные обещания начинает раздавать Порошенко. Так, он уже заявил, что в случае его переизбрания за пять лет он создаст из Украины «великую страну богатых людей». Кроме того, он обещал ввести Украину в НАТО, развернуть новую ракетную программу, вернуть Крым и Донбасс и много чего ещё.

Рейтинг у Порошенко низкий, и ему никто не верит. Наиболее радикальные элементы на Украине пытаются противостоять действиям Порошенко, который, нагло используя административный ресурс, пытается скупить голоса граждан и сфальсифицировать выборы.