Вашингтон, 19 марта, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем продвигаются «очень хорошо», 19 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«С Китаем все хорошо. Переговоры с Китаем идут очень хорошо», — ответил Трамп на вопрос из зала во время пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Ранее Белый дом сообщил, что переговоры с Китаем находятся на «заключительной стадии» — на неделе с 25 марта встречи пройдут в Пекине и Вашингтоне, после этого Трамп должен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

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