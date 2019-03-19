Киев, 19 марта, 2019, 23:24 — ИА Регнум. В Ивано-Франковске националисты вступили в столкновения с полицией перед приездом президента страны Петра Порошенко, который должен был встретиться с избирателями. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает местное интернет-издание «Курс».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

По данным издания, Порошенко должен был встретиться с избирателями в формате митинга. Однако ещё перед началом выступления действующего президента, который хочет переизбраться на второй срок, на место проведения митинга пришли националисты из «Национальных дружин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Националисты начали орать «Позор!» и требовать наказать тех из окружения Порошенко, кто наживается на армии.

В дело вмешалась полиция, которая взяла националистов в кольцо и вытеснила за периметр митинга. При этом националисты сопротивлялись, и полиции пришлось применять слезоточивый газ.

При этом, по данным правоохранительных органов, в результате столкновений никто не погиб и не пострадал.