Ереван, 19 марта, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Инициатива партии «Сасна црер» по включению Карабаха в состав Армении в статусе области в данный момент представляет опасность для армянской государственности. Об этом в эфире «Радио Азатутюн» заявил заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Нагорный Карабах

Члены партии «Сасна црер» 18 марта заявили, что начинают процесс включения Нагорного Карабаха в состав Армении в качестве области. Один из руководящих членов партии, Жирайр Сефилян, сказал, что нужно спешить, поскольку над Карабахом нависла «опасность абхазизации», имея в виду, что Карабах может подпасть под влияние России.

«Да, мы выступаем за право на самоопределение, Азербайджан навязал нам войну, мы победили вместе со всем армянством. Но это одно, а территориальный спор — это другое. Они этого хотят?» — сказал Бабаян.

Между тем в «Сасна црер» уверены, что жители Карабаха идею одобряют. В партии также надеются, что этот процесс поддержат и сегодняшние власти Армении.

Замглавы аппарата президента Карабаха, однако, не считает, что реакция большинства населения Карабаха будет положительной.

«Когда Арцах [Нагорный Карабах — ИА REGNUM ] будет признан международным сообществом, когда конфликт будет полностью урегулирован, тогда мы посмотрим. Что мы сейчас делаем, какой стратегический вопрос решаем?» — сказал он.

Давид Бабаян связывает заявления партии «Сасна црер» с предстоящими в следующем году в Карабахе президентскими выборами.

Партия заявила, что официально зарегистрировалась также в Нагорном Карабахе и ее цель — осуществить смену власти в Карабахе до 2020 года, а если не получится, то она примет участие в выборах.

«Они хотят приехать, встретиться с людьми, потому что у них очень мало единомышленников… это ясно, это понятно. Я считаю, что это больше связано с предвыборным периодом. Естественно, идея общего армянского государства Армения для всех нас является хорошей идеей, но не в этом виде», — сказал Бабаян.

Партия «Сасна црер» была основана членами вооруженной группы, которая в 2016 году захватила полк полиции в центре Еревана и две недели удерживала там заложников. Тогда погибли трое полицейских. После прихода к власти Никола Пашиняна суд отпустил большинство членов группы из-под ареста, позже они попали под амнистию, которая была объявлена осенью 2018 года. Под арестом находятся только два члена группы, которым предъявлено обвинение в убийстве полицейских.

Партия «Сасна црер» участвовала во внеочередных парламентских выборах в Армении в декабре 2018 года, однако не преодолела проходной барьер, набрав около 3% голосов.