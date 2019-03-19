Хмеймим, Сирия, 19 марта, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Вдоль морских границ Сирии два часа курсировал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, приближаясь к российским базам Хмеймим и Тартус, сообщают 19 марта мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Official U.S. Navy Page P-8A Poseidon ВМС США

Воздушный морской разведчик с бортовым номером 168 857 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и свыше двух часов курсировал вдоль сирийского побережья, не заходя в воздушное пространство Сирии.

Стоит отметить, что при этом самолёт-шпион приближался к российским базам в Тартусе и Хмеймиме на дистанцию 35 и 45 км.