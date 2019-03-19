Рим, 19 марта, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Российские власти не исключают, что переговорный процесс по Венесуэле, в том числе диалог между Россией и США, может быть сорван какой-либо провокацией. Об этом сегодня, 19 марта, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам переговоров со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом.

Mgimo.ru Сергей Рябков

По словам Рябкова, Россия пошла на переговоры с США по Венесуэле с целью не допустить негативного развития событий, когда деструктивно настроенные силы, которых много как в самой Венесуэле, так и за её пределами, почувствовав особенность момента, пойдут на провокации, на какие-то шаги, которые просто обрушат возможности для диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Риме состоялись переговоры Рябкова с Абрамсом по Венесуэле.