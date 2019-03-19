Сана, 19 марта, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Представитель йеменских хуситов Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что у Йемена есть «большие шансы на мир», однако их противники подрывают мирные усилия, 19 марта передает агентство Associated Press.

Dan Житель Йемена

«Если вы хотите войны, то мы свирепые воины», — заявил Мухаммед Али аль-Хуси в интервью журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта йеменские хуситы заявили, что не намерены выводить свои войска из порта Ходейда.

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