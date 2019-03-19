Москва, 19 марта, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации по всем каналам прорабатывают вопрос защиты российских национальных интересов в Венесуэле. Об этом сегодня, 19 марта, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Венесуэла на карте мира

По словам Рябкова, вопрос защиты российских национальных интересов активно прорабатывается, и российская сторона дала понять США, что у России есть интересы в Боливарианской Республике и она от них не откажется.

«Мы эту тему внятно изложили американской стороне. У меня нет никаких сомнений, что в Вашингтоне осознают наличие у России очень серьезных интересов в Венесуэле и признают факт многолетней работы целого ряда крупных российских экономических операторов на венесуэльском рынке в разных областях, в сфере нефтедобычи прежде всего», — сказал Рябков, комментируя свои переговоры со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом.

Рябков подчеркнул, что не должно быть никаких иллюзий на тему того, что Россия не будет защищать свои интересы в Венесуэле.