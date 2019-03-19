Сана, 19 марта, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Йеменские хуситы намерены сохранить контроль над Ходейдой и не готовы выводить свои формирования из порта, 19 марта передает агентство Associated Press.

Carl Waldmeier Йеменская санна

Согласно заявлению представителя йеменских хуситов Мухаммеда Али аль-Хуси, хуситы «согласны на перераспределение сил» в соответствии со Стокгольмскими соглашениями, но полный вывод их войск из Ходейды «невозможен».

Мухаммед Али аль-Хуси отметил, что Саудовская Аравия «не сможет получить» Ходейду — «ни силой, ни трюками».

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