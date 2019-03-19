Париж, 19 марта, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Ущерб от проолжающихся во Франции уже несколько месяцев акций протеста «жёлтых жилетов» достиг 200 млн евро. Об этом 19 марта заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Можаев Григорий ИА Красная Весна После акции. Париж

Ранее ущерб от манифестаций оценивался в 170 млн евро. Однако, как сообщил министр на заседании парламентской комиссии по экономике, в эту сумму не были включены последствия 18-й по счёту акции, которая состоялась в минувшую субботу, 16 марта.

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При этом Ле Мэр отметил, что в полной мере нанесённый ущерб сможет быть оценён при анализе всех последствий манифестаций. Так, за четвёртый квартал 2018 года, по оценке французских властей, акции протеста привели к снижению ВВП страны на 0,1%. Ожидается, что в более долгосрочной перспективе этот показатель может достичь 0,2% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, акции «жёлтых жилетов» начались во Франции осенью минувшего года с митингов против повышения налога на топливо и цен на бензин. Вскоре они переросли в масштабные акции протеста против социальной политики властей, охватившие всю страну.