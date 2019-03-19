Сана, 19 марта, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил, что сторонами конфликта достигнут «значительный прогресс» по вопросу вывода войск из Ходейды, 19 марта передает агентство Associated Press.

Kyoko Nishimoto Жители Йемена

По словам Гриффитса, он ожидает «быстрого одобрения плана» вывода вооруженных формирований саудитов и хуситов из ключевого порта Йемена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Безопасности ООН заявил об «отсутствии прогресса» в Йемене — ни один пункт Стокгольмских соглашений, заключенных между сторонами конфликта, до сих пор не исполняется.

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