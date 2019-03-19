Дамаск, 19 марта, 2019, 22:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки незаконные вооруженные формирования обстреляли поселения в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщил 19 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии Виктор Купчишин.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

В частности, за сутки были обстреляны пять поселений в провинции Латакия, два населенных пункта в провинции Хама, два поселения в провинции Идлиб, а также одно поселение провинции Алеппо и её административный центр.

Начальник российского Центра отметил, что некоторые населенные пункты за сутки были обстреляны неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Алеппо снайпер боевиков расстрелял школьный автобус с детьми, двое из которых погибли.