Нью-Йорк, США, 19 марта, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Индексы фондового рынка США проводят торги в «зеленой зоне», хотя и не показывают сильного роста, 19 марта передает агентство Reuters.

CIA На Нью-Йоркской фондовой бирже

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 37,01 пункта (0,14%), до 25 951,11 пункта, индекс S&P 500 вырос на 6,87 пункта (0,24%), до 2839,81 пункта, индекс Nasdaq вырос на 32,84 пункта (0,43%), до 7747,31 пункта.

На настроении рынка сказывается выход из затяжного падения компании Boeing, а также ожидание сохранения базовой процентной ставки ФРС США.

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