Новгородская область, 19 марта, 2019, 22:25 — ИА Регнум. В Маловишерском районе Новгородской области сегодня, 19 марта, при ремонте дороги погиб рабочий, ещё один получил травмы. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, мужчины — сотрудники дорожной службы ООО «Новгородский Доркомсервис» — устраняли затор в водопропускной трубе при подтоплении дороги около деревни Оксочи.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

«В результате производства работ один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, другой — перелом ноги», — сообщили в прокуратуре.

Следственные органы регионального управления СКР начали доследственную проверку. Прокуратура тоже начала проверку, в ходе которой оценит действия работодателя в части соблюдения требований трудового законодательства и исполнения правил охраны труда при производстве данных работ.