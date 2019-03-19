Вашингтон, 19 марта, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка ВМС США «Флорида» USS Florida (SSGN 728) вышла из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит в Восточное Средиземноморье, сообщают 19 марта мониторинговые морские интернет-ресурсы.

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Стоит отметить, что в восточные районы Средиземного моря, к берегам Сирии, также идет группа кораблей ВМС Франции во главе с атомным авианосцем «Шарль де Голль», а ранее в этот район прибыл ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук».

Напомним, атомная субмарина «Флорида» вооружена 154 крылатыми ракетами «Томагавк».

По официальным заявлениям, корабли должны принять участие в операциях против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее стоит отметить, что сосредоточение ударных кораблей США и их сателлитов происходит на фоне сообщений о подготовке военной операции сирийской армии по освобождению зоны «Идлиб».