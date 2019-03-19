Вашингтон, 19 марта, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Вашингтон может дать Бразилии повышенный союзнический статус вплоть до членства в НАТО, заявил 19 марта президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

По словам Трампа, он может повлиять на членов блока НАТО в вопросе принятия Бразилии в альянс.

«Я намерен дать Бразилии статус основного союзника за пределами НАТО и, может быть, надо подумать о статусе даже союзника по НАТО», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Бразилии посетил США с официальным визитом.