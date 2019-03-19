Москва, 19 марта, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этого военного блока. Об этом Рябков заявил журналистам сегодня, 19 марта, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможности предоставления Бразилии членства в альянсе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что не исключает предоставления Бразилии статуса страны — члена военного блока НАТО или чего-то схожего.

Рябков отметил, что нужно внимательно посмотреть на заявление Трампа, однако само название НАТО подразумевает Северную Атлантику, а не южную.

«Нам надо, конечно, повнимательнее посмотреть, что там реально прозвучало. Но хотел бы в порядке общего наблюдения отметить, что организация НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора», — сказал Рябков.