Вашингтон, 19 марта, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Вашингтон пока не приступал к введению наиболее жёстких из возможных санкций в отношении Венесуэлы, заявил 19 марта президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я бы сказал, что пока мы вводили санкции средней жёсткости. Но мы можем ввести по-настоящему жёсткие санкции, если это потребуется», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что в настоящее время в Вашингтоне рассматриваются «все возможные варианты» ограничительных мер в отношении Каракаса.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США сообщило об очередном расширении санкций против Венесуэлы. В чёрный список Вашингтона была внесена государственная горнодобывающая компания республики Minerven, а также её директор Адриан Антонио Пердомо Мата.

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